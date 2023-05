Il Monza resta l'ultima squadra ad aver battuto l'Inter che, dopo il clamoroso inciampo del 15 aprile, ha infilato nove risultati utili consecutivi, rimettendo a posto le cose in campionato e qualificandosi alla finale di Champions League. "Ho pensato che l'Inter dopo la nostra vittoria ha cominciato un percorso strepitoso - ha sottolineato Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, in conferenza stampa -. In un certo senso le abbiamo portato fortuna, ed è un bel segnale per il calcio italiano. Noi dobbiamo essere soddisfatti del nostro percorso, continuiamo così. Quella con il Sassuolo dovrà essere una finale".