Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Monza, proiettandosi anche ai prossimi appuntamenti, tra i quali quello contro l'Inter: "Se sono appagati, i nostri giocatori diventano presuntuosi e la presunzione leva qualsiasi possibilità di crescita, taglia le ali a qualsiasi cosa si vuole fare".

Cosa pensa dell'atteggiamento?

"L'atteggiamento è sempre lo stesso, mi fido dei miei calciatori. Ho stima e rispetto per loro, non devo andarli a valutare per una sconfitta..."