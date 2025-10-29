E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto quest'oggi Kevin De Bruyne, ad Anversa, in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra accusata dopo il calcio di rigore trasformato in Napoli-Inter. Come fa sapere il club partenopeo, KDB, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio. Secondo Sky Sport, i tempi stimati per il recupero dell'ex centrocampista del Manchester City si aggirano tra i tre e quattro mesi