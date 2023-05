Un pareggio che non risolve la questione salvezza né per l'una né per l'altra squadra a 180 minuti dalla fine, ma che vale una condanna aritmetica per chi in campo non c'era: lo 0-0 del Via del Mare tra Lecce e Spezia, infatti, ha come effetto la retrocessione aritmetica della Cremonese, battuta pesantemente per 5-1 ieri dal Bologna. Una partita nervosa e con pochi spunti, che va un po' meglio ai salentini che rimangono a +3 sul terzultimo posto occupato dall'Hellas Verona, mentre lo Spezia, che nel finale ha una grandissima occasione per il colpo grosso ma è stato respinto dalla difesa giallorossa, sale a quota 31.