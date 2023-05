Intervistato da Sky Sport, il ds della Lazio Igli Tare ha detto la sua anche sulla penalizzazione subita oggi dalla Juventus, che chiuderà la stagione con un -10 in classifica che la fa scivolare all'ottavo posto: "Se ha condizionato il campionato? Non è stata una situazione facile da gestire, sapendo che una volta sei dentro e una volta sei fuori condiziona tanto le motivazioni dei giocatori. Prima c'è chiarezza meglio è per tutti. La qualificazione in Champions? Una soddisfazione enorme, frutto di un lavoro enorme fatto da allenatore, giocatori e società che ha messo in condizione di avere una squadra di livello. Abbiamo fatto un campionato con tanti momenti positivi e alcuni momenti no, ma fa parte della crescita di una squadra in un processo che può portare ad alzare l'asticella".

Il rapporto con Sarri? "Ci siamo regalati all'inizio della stagione dei guanti da pugile... Io non so da dove escono queste notizie e chi le ha fatte uscire. Se andavo più d'accordo con Inzaghi? No, rapporti diversi. La stima nei confronti di Sarri resta tale, io ed il presidente lo abbiamo voluto portare alla Lazio. Io il mio pensiero l'ho sempre espresso all'interno quando ci siamo parlati, che siamo due caratteri forti è fuori discussione ma ciò che ci lega è il bene per la Lazio. Ognuno ha contribuito a raggiungere l'obiettivo della stagione".