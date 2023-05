Intervistato da Sportmediaset, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato anche della finale di Champions League conquistata da Simone Inzaghi alla guida dell'Inter: "Se sono felice per lui? Molto, se lo merita. Ha fatto una carriera importante, è giovane, ha già vinto tanti trofei e mi auguro che possa coronare la sua carriera con una grande finale di Champions League".

Sulla Lazio, oggi matematicamente in Champions League: "abbiamo sulla carta la possibilità di giocare la semifinale della Supercoppa, sarebbe un obiettivo in più. Sicuramente la Juve uscita dalla lotta per noi è stato un fattore decisivo, era una concorrente. È una situazione che prima si chiarisce e meglio è per tutto il calcio italiano".