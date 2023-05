Angel Di Maria non guarda con rimpianto alla strada che hanno fatto in Champions League Inter e Milan, stasera avversari nell'euroderby valido per la semifinale d'andata di Champions League: "Sono affari loro, noi dobbiamo pensare a noi stessi", ha tagliato corto l'argentino, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Siviglia in cui i bianconeri cercheranno di portarsi avanti per conquistare la finale.