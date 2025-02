Tensione in casa Atalanta dopo il pareggio contro il Torino. Ai microfoni di DAZN a fine gara il tecnico orobico Gian Piero Gasperini ha analizzato così la sfida, lasciandosi andare a qualche nota polemica: "Hanno fatto bene tutti quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono subentrati, viste le gare ravvicinate. Questo risultato ci darà una spinta ancora maggiore: quando ti senti un po' sfortunato e quando ti viene tolto più di qualcosa come successo oggi, dove dobbiamo capire chi è l'arbitro se la persona in campo o al VAR. Quello in campo sembra non contare più niente. Quello che è stato tolto a Bellanova, l'episodio del rigore: nei falli di mano non si capisce più nulla".

Sull'arrivo di Daniel Maldini: "In questo momento, siamo molto contati in difesa e oggi Kolasinac si è fatto male. Non è facile giocando tante partite ravvicinate. Ora abbiamo un giocatore in più: è andato via Zaniolo e lavorerò con Maldini. Scamacca ha dovuto fermarsi, dopo un minuto, un problema sul quadricipite. Sarebbe un peccato se si fermasse ancora".