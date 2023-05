Massimiliano Allegri tira dritto, come ha sempre fatto negli ultimi mesi, non pensando alle vicende extracampo che riguardano la Juve, diventate attuali lunedì all'atto della pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia sulla sentenza plusvalenze che hanno agitato di nuovo il fantasma di una penalizzazione in classifica. "Non so cosa succederà - le sue parole in conferenza stampa -. Noi abbiamo la corazza, non ci sposta più niente, da questa esperienza ne usciamo fortificati. Abbiamo queste due di Europa League e le altre di campionato: sul campo dobbiamo dare il massimo”.