Vittoria cruciale per la Lazio che sbanca la Dacia Arena e vede ormai vicinissima la qualificazione alla prossima Champions League. I biancocelesti piegano per 1-0 l'Udinese grazie a un calcio di rigore trasformato da Immobile al 61', concesso per un contatto abbastanza leggero di Masina sullo stesso attaccante. A quel punto la Lazio controlla agevolmente il match e porta a casa tre punti fondamentali che permettono il sorpasso sull'Inter, sconfitta oggi in casa del Napoli.