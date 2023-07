Arda Güler è un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni giornalistiche delle ultime ore, ora è ufficiale: i blancos hanno vinto la corsa di superando, tra le altre, Milan e Barcellona per il talentino classe 2005, che recentemente Hakan Calhanoglu ha incoronato come il 'futuro dieci della nazionale turca'. Arriva dal Fenerbahçe e si è legato ai 14 volte campioni d'Europa per le prossime sei stagioni. Domani, venerdì 7 luglio, alle 12:00, si svolgerà la cerimonia di presentazione del nuovo acquisto, fa sapere il club spagnolo.