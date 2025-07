Dopo vari rumors di mercato, tra cui quelli legati all'Inter, e un matrimonio naufragato sul punto di essere celebrato con l'Al Nassr, è ora un giocatore dell'Atletico Madrid. Squadra alla quale il difensore slovacco si è presentato nella giornata di oggi: "Sono molto felice di far parte di un club così grande. Questa prima settimana è stata perfetta per me. Lo stadio è incredibile. È stato un sogno giocare in Champions contro l’Atlético Madrid".

Sull'affare saltato con l'Al Nassr:

"L’offerta dall’Arabia Saudita c’era. La storia si è conclusa secondo il mio desiderio, che era quello di giocare qui. Non appena l’Atlético Madrid è entrato nell’operazione, ho voluto venire qui. Volevamo venire a Madrid".

Tra i vari passaggi, il ventisettenne ricorda anche l'affare saltato dello scorso anno:

"L’anno scorso sono stato vicino a firmare, ma non è stato possibile. Sono molto felice che si sia concretizzato quest’anno. Finalmente ho la maglia dell'Ateltico Madrid e voglio allenarmi nel miglior modo possibile".