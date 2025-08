Simone Inzaghi continua a premere sull'acceleratore della dirigenza dell’Al Hilal per cercare di rinforzare un organico che vanta già diversi calciatori di assoluto spessore per il campionato saudita. Secondo Fabrizio Romano, l'Al Hilal avrebbe presentato una richiesta ufficiale al Liverpool per poter parlare direttamente con Darwin Nunez. Sul calciatore uruguaiano ci sarebbe anche il Milan.