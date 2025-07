Si sta per sbloccare la situazione relativa al trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo. Come riportato da Sky Sport, i due club hanno trovato l’accordo sulla base di di 75 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Il club turco pagherà subito 40 milioni più altre due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi.

I turchi hanno trovato le garanzie bancarie, dunque l’affare è molto vicino alla conclusione. Inoltre sono stati ridiscussi i termini legati alla percentuale sulla futura rivendita. Presente anche una clausola anti-Italia valida per i prossimi 24 mesi. In sostanza, se il Galatasaray dovesse decidere di venderlo in Italia entro i prossimi due anni pagherebbe di più al Napoli.

Gli azzurri intanto adesso si ritrovano con una cifra importante da investire sul mercato e non è da escludere che possano tentare un assalto ad Ademola Lookman. Sembrano invece tramontare definitivamente le possibilità di un ritorno del Gala su Hakan Calhanoglu.