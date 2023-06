Esordio amaro per l'Italia agli Europei di categoria in corso in Romania. Gli azzurrini di Nicolato cadono 2-1 alla Cluj Arena contro la Francia, in rete con Kalimuendo e Barcola dopo il momentaneo pareggio di Pellegri. Tutta la partita in campo per Raoul Bellanova, impiegato sulla corsia di destra nel 3-5-2 schierato dal ct Nicolato: in pieno recupero l'interista si è visto 'cancellare' la gioia del gol con il pallone che, dopo un suo colpo di testa a incrociare, bacia il palo e sembra varcare la linea. Un dettaglio importante non ravvisato dalla squadra arbitrale che ha invece fatto correre colpevolmente l'azione.