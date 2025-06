Sconfitta amara per l’Inter Under 16, battuta 1-2 dall’Empoli nella semifinale di andata dei playoff scudetto. A Interello, i giovani nerazzurri di mister Solivellas non riescono a sfruttare il fattore campo e ora saranno costretti a compiere una rimonta nella gara di ritorno, in programma la prossima settimana in Toscana.

La sfida si mette subito in salita per l’Inter, che subisce il gol dello 0-1 alla mezz’ora del primo tempo per mano di Convelli, bravo a sfruttare una delle poche occasioni create dagli ospiti nei primi 45 minuti. Nella ripresa, l’Empoli trova il raddoppio grazie a Landi, abile a finalizzare un’azione corale dei toscani che colpiscono in ripartenza.

L’Inter prova a reagire e riesce a riaprire la partita grazie a un calcio di rigore trasformato da Gjeci, che spiazza il portiere empolese e accorcia le distanze. Nonostante la pressione finale dei padroni di casa e qualche buona occasione per trovare il pareggio, il risultato non cambia più.

I nerazzurri torneranno in campo la prossima settimana con l’obiettivo di ribaltare lo svantaggio nella gara di ritorno, per conquistare l’accesso alla finalissima scudetto. Servirà una prestazione di grande carattere per superare un Empoli solido e ben organizzato.