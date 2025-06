Sarà il Torino l'avversario dell'Inter Under 17 di Samir Handanovic nei quarti di finale dei playoff Scudetto di categoria. L’andata è in programma sabato 7 giugno alle ore 15.00 allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 11 giugno al KONAMI Youth Developmemt Centre di Milano con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00.