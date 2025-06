Dopo aver guidato l'Inter Primavera all'undicesimo scudetto della sua storia, sublimando un percorso di successo nel Settore giovanile nerazzurro partito nel 2016, Andrea Zanchetta potrebbe decidere di fare un salto nel calcio professionistico. Stando a quanto riporta La Stampa, infatti, il Novara avrebbe mosso passi in avanti concreti per ingaggiare il tecnico classe 1975 in vista della prossima stagione di Serie C.