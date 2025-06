Un altro addio per certi versi clamoroso è pronto a consumarsi in casa Inter: dopo più di 30 anni, sembra destinato a interrompersi il rapporto di collaborazione tra il club nerazzurro e Giuliano Rusca, Responsabile dell'Attività di Base dell'Inter e figura storica nella società, all'interno della quale rappresenta un punto di riferimento per quel che riguarda gli istruttori nerazzurri nella crescita dei giocatori più piccoli.

La notizia arriva da Sprint e Sport: i nerazzurri si starebbero già guardando intorno alla ricerca di un sostituto per il ruolo, che potrebbe però essere lasciato scoperto nuovamente dopo tante stagioni. Voci insistenti danno Rusca pronto ad aggregarsi al Como, nelle cui giovanili ha militato da ragazzo.