Inizia con una sconfitta dal sapore di beffa il cammino dell'Inter Under 17 di Samir Handanovic nei playoff per la conquista dello Scudetto. La squadra nerazzurra è uscita sconfitta per 3-2 dal campo di Orbassano per mano del Torino nell'andata dei quarti di finale, al termine di una gara incredibile e ricca di colpi di scena. Che vede i granata andare in vantaggio grazie al calcio di rigore segnato al minuto 12 da Luongo e i nerazzurri ribaltare la situazione con le marcature di Vukaj e D'Agostino.

Quando però la partita sembra in ghiaccio, arriva, proprio nel recupero del secondo tempo, il micidiale uno-due di Turola, entrato da pochi minuti, che permette al Torino di Rebuffi di portare dalla sua l'inerzia del doppio confronto. C'è spazio nel finale anche per una clamorosa occasione per il 3-3 divorata da Leoni a due passi dal portiere avversario. Sconfitta che matura in maniera sorprendente, ma nulla è perduto in vista del ritorno di mercoledì a Milano per i ragazzi nerazzurri.