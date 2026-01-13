La squadra Under 19 del Colonia si prepara a vivere una giornata storica. La partita dei sedicesimi di finale di Youth League che vedrà i tedeschi opposti all'Inter, in programma al RheinEnergieSTADION il prossimo 4 febbraio è destinata a battere il record di presenze per le squadre tedesche nella competizione. Stando ai dati raccolti fino a lunedì sera, infatti, sono già stati venduti 25.000 biglietti. Il precedente record tedesco era di 20.744 spettatori, quando l'Union Berlino ospitò il Real Madrid all'Alte Försterei durante la fase a gironi della stagione 2023/24.