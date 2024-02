Battendo la Juve ieri sera, l'Inter si è messa in una situazione assolutamente favorevole nella corsa verso la seconda stella. Dopo il derby d'Italia di ieri sera, infatti, il vantaggio dai bianconeri è di 4 punti reali, che potrebbero diventare sette in caso di successo nel recupero contro l'Atalanta. Un distacco non definitivo, tanto che dall'ambiente filtra cautela rispetto alla parola scudetto. Hakan Calhanoglu, per esempio, su Instagram ha scritto 'Non abbiamo ancora finito', un concetto fatto suo anche dal presidente Steven Zhang che, rispondendo al messaggio, ha commentato facendo eco all'MVP del derby d'Italia.

