Se dovesse mai lasciare l'Inter, Yann Bisseck lo farebbe solo per un club di primissimo livello. Questa è la convinzione che Gianluca Di Marzio esprime in un'intervista al sito Wettfreunde.de, dove escude una partenza immediata del difensore tedesco: "Non riesco a immaginare Bisseck che se ne vada a gennaio. L'Inter lo valuta molto. La cifra richiesta per il trasferimento sarebbe di almeno 35-40 milioni di euro, cifra che l'Eintracht Francoforte non spenderà a gennaio. Dopo la sua esperienza all'Inter e i titoli vinti, Bisseck non accetterà club di quel livello, con tutto il rispetto per quei club. Vuole giocare per club al livello del Real Madrid, del Barcellona o del Bayern Monaco. Quando hai vinto titoli con l'Inter e hai raggiunto la finale di Champions League con loro, è più difficile accettare un livello inferiore."

Di Marzio rimarca il concetto: "Il giocatore vuole giocare di più e trasferirsi in un altro club, oppure restare all'Inter ma giocare di meno e poi cercare di trasferirsi in club più grandi di Eintracht Francoforte o Crystal Palace in estate? L'Inter accetterà offerte per lui, anche se non è in vendita".