Ritorna in campo l'Inter U23. Dopo la sosta nazionali i ragazzi di Stefano Vecchi sfidano l'Alcione Milano nel primo derby della storia della seconda squadra nerazzurra. Dall'altra parte una compagine, l'Alcione, organizzata e insidiosa, allenata da Giovanni Cusatis. La partita mette di fronte due club di alta classifica nel girone A di Serie C, rispettivamente la quarta e la quinta in classifica. Ecco le formazioni ufficiali, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Giorgeschi, Ciappellano, Pirola; Bright, Galli, Renault; Pitou; Samele, Morselli. A disposizione: Cecchini, Chierichetti, Miculi, Muroni, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Lione, Marconi, Invernizzi, Gallazzi, Scuderi. Allenatore: Giovanni Cusatis

INTER (3-5-2): Calligaris; Mayé, Prestia, Stante; Cocchi, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté, Cinquegrano; Lavelli, La Gumina. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Alexiou, Topalovic, Agbonifo, Venturini, David, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Luca De Angeli (sez. di Milano)
Assistenti: Davide Fedele (sez. di Lecce), Angelo Tomasi (sez. di Lecce)
Quarto ufficiale: Andrea Bortolussi (sez. di Nichelino)
Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 19:55
Autore: Alessandro Savoldi
