È terminato pochi minuti fa l'incontro tra la dirigenza dell'Inter ed i rappresentati di Alvaro Morata, andato in scena nelle ultime ore nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Intercettato dopo l'incontro dai cronisti presenti, l'intermediario Beppe Bozzo si è lasciato andare solo ad un semplice "È andato bene dai, vediamo. Non posso aggiungere altro". L'agente Juanma Lopez, invece, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Di seguito il video (CLICCA QUI SE LEGGI DA APP)

