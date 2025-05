Non verrà emesso stasera il verdetto definitivo sulla lotta scudetto. E' il pronostico di Riccardo Trevisani, che non crede in un passo falso dell'Inter contro la Lazio stasera, in una penultima giornata di Serie A che in contemporanea propone la delicata trasferta del il Napoli a Parma: "Credo che i nerazzurri metteranno tanti titolari e giocheranno una partita seria: per me vinceranno contro la Lazio. Stasera non si deciderà il campionato", le parole del giornalista a Sportmediaset.

