Sebastiano Esposito ha firmato oggi la vittoria decisiva del Cagliari contro la Cremonese. Un suo gol al 63’ ha permesso ai sardi di portare a casa una vittoria preziosissima contro una concorrente diretta per la salvezza. L’attaccante ha esultato così sui social: “Uno di quei giorni che mi fanno capire intensamente perché amo profondamente questo lavoro”, le sue parole.

Tra i commenti spuntano tre cuori del fratello Francesco Pio, anche lui reduce da un momento poco felice e chiamato a una reazione. La speranza è che possa prendere esempio da Seba, soprattutto in un momento in cui l’Inter si ritrova a dover fare a meno del suo capitano Lautaro Martinez, a cominciare dal big match di domani contro il Como.