"Sono tanto orgoglioso dei miei fratelli, essere qui e goderci questo momento emoziona me e la mia famiglia". Parola di Salvatore Esposito, intervenuto in collegamento con DAZN per commentare anche l'impegno dei due fratelli Sebastiano e Francesco Pio con l'Inter al Mondiale per Club.

Chivu ha fatto bene a puntare su Sebastiano?

"Speriamo, ha grandi doti tecniche. Speriamo possa dimostrare il proprio valore come Francesco Pio: l’ho seguito dal vivo in questi due anni e ha avuto una crescita importante".

Quanti messaggi vi mandate al giorno?

"Pio era con me nel quotidiano e Sebastiano era vicino, quindi abbiamo passato più tempo assieme. Non ci sentiamo tanto, ma abbiamo un grande rapporto. Ora con il fuso orario abbiamo avuto meno tempo, ma ci piace dimostrare affetto dal vivo".

Pochi giorni fa Sebastiano ha definito Pio "una bestia". Su cosa deve crescere?

"Pio ha alla base una qualità importante, ovvero il volersi migliorare. Ascolta tanto e questo l’ha aiutato nella crescita. Nel primo anno tra i professionisti è stato difficoltoso, nel secondo ha mostrato sprazzi della sua qualità. Può affinarsi ancora molto, ma quest’anno in B ha spostato gli equilibri. Ora sta a lui dimostrarlo anche in un’altra categoria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!