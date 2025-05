Parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata contro il Torino, il portiere del Venezia Ionut Radu ha fatto un primo bilancio di questi suoi mesi in Laguna, dove è arrivato dall'Inter in sostituzione dell'infortunato Filip Stankovic. Il rumeno ha saputo riscattarsi bene dopo la macchia di quell'errore a Bologna col quale i nerazzurri si giocarono lo Scudetto 2022: "Certo, è stato molto difficile, ma ho sempre voluto e sognato di rimettermi in gioco. Il momento di tornare in A è arrivato e mi sono fatto trovare pronto, ringrazio il Venezia per la fiducia che mi ha dato, sto provando a ripagarli con tutto me stesso".

Stankovic ora ha recuperato, però rimane in panchina. Ma Radu assicura: "Non è arrabbiato, siamo come fratelli, parliamo sempre. Non solo con lui, anche con gli altri... Siamo un grande gruppo di portieri, so che il momento di Filip è questo, devo ringraziare anche lui perché la sua sfortuna è stata la mia fortuna, ma mi dispiace ovviamente. Adesso dobbiamo pensare solo a fare bene e ottenere più punti possibili per un unico obiettivo comune che è salvezza".