Nelle scorse ore il consigliere comunale di Napoli, Fulvio Fucito, ha annunciato sui social che il secondo tempo di Napoli-Cagliari, partita che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra di Conte, sarebbe stato trasmesso dalla Rai.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è arrivata subito la smentita della Lega Calcio. In ogni caso il Comune ha già predisposto maxischermi su cui sarà possibile seguire in modo gratuito, in diverse zone della città, la partita di venerdì sera che si giocherà in contemporanea con Como-Inter.

Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto. Se il Napoli vincerà contro il Cagliari, la squadra di Conte si aggiudicherà lo Scudetto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!