Non siamo affatto distanti al fischio d'inizio ed è tempo di pre-partita di Inter-Cagliari. A pochi istanti dallo start, Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Di seguito le sue parole: "Ogni partita è importante, giochiamo contro avversari che non mollano mai. Anche stasera sarà difficile, ma dobbiamo fare il nostro gioco per vincere. Il tifo? E' molto importante, è il 12esimo uomo in campo. Speriamo ci sia una grande atmosfera"

Sezione: Focus / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 19:59
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione