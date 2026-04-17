Non siamo affatto distanti al fischio d'inizio ed è tempo di pre-partita di Inter-Cagliari. A pochi istanti dallo start, Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Di seguito le sue parole: "Ogni partita è importante, giochiamo contro avversari che non mollano mai. Anche stasera sarà difficile, ma dobbiamo fare il nostro gioco per vincere. Il tifo? E' molto importante, è il 12esimo uomo in campo. Speriamo ci sia una grande atmosfera"