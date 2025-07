Intervistato dall'emittente rumena Digisport, Mircea Lucescu, ex allenatore dell'Inter e CT della Nazionale della Romania, commenta l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu: "Un'ottima cosa per noi rumeni e per la sua carriera. Speriamo che dopo di lui arrivino anche i giocatori rumeni. È molto conosciuto lì, anche se il compito non sarà facile. Allenava il Parma che è una squadra più piccola, l'Inter è una squadra di valore. Speriamo che lui abbia ispirazione e che faccia le scelte giuste, anche se l'Inter è una squadra che sta invecchiando. Vediamo, partono da un 5-0 subito in finale col PSG; non sarà facile ma sono convinto che un'intera generazione di ragazzi inizierà a tifare per l'Inter".