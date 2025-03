Continua alla grande il processo di 'redenzione' di Ionut Radu, protagonista assoluto della sfida ontro il Napoli al punto da prendersi il premio di Panini Player of the Match. Soddisfazione enorme per il portiere rumeno, tornato in auge dopo l'errore di Bologna che due anni fa macchiò in maniera pesante la sua carriera, che esprime il suo pensiero ai microfoni di DAZN: "Questo è lo spirito della squadra, che ci porterà a raggiungere l'obiettivo. La squadra ha fatto una prova eccellente e quando la squadra gioca bene anche i singoli crescono. Il mio pensiero è che quando arrivano i buoni risultati arriva anche la fame di buone prestazioni. Questo lo stiamo facendo vedere. Manca la vittoria, ma sono sicuro che presto arriverà".

Hai la pelle d'oca per esserti ripreso la Serie A dopo un periodo non semplice?

"Sì, sono contento perché solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto in questo momento. Ora sono qui e sono contento di poter dare una mano, rimango umile sapendo che ci vuole un attimo per andare in alto come per scivolare in basso".

Il consiglio di tua madre?

"Di non mollare, lei ha sempre creduto in me. E io sono qui che non mollo".

