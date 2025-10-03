Finora tra gli attaccanti è quello che ha avuto meno spazio, ma per Cristian Chivu non esiste alcun problema per Ange-Yoan Bonny, anzi. L'allenatore romeno ne ha tessuto le lodi nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, sottolineandone l'atteggiamento positivo: "A Bonny manca solo la titolarità, voi la aspettate... Ma è subentrato sempre, minuti ne ha fatti. Prima o poi toccherà anche a lui partire dall'inizio. E' un bel profilo, un bel giocatore. Magari mi rimprovererete che ho parlato di Pio e non di lui, ma loro sanno che stimo i giovani, credo nella loro energia. So quanto sia importante avere, in un gruppo affermato, i ragazzi giovani che danno un plus di fame. Angy è uno di questi, è rispettato e apprezzato dal gruppo. E' un ragazzo che dà l'anima sempre, mi fa piacere perché è un ragazzo a cui voglio bene. So cosa può dare, prima o poi toccherà anche a lui fare il titolare. E' felice di essere in una realtà come l'Inter, è felice anche di giocare 2 minuti, so che lui è così".