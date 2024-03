Avere giocatori albanesi (come l'interista Kristjan Asllani) in Italia "è una cosa che spinge di più noi che giochiamo in Italia". Lo dice Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, protagonista in conferenza stampa al fianco del ct Sylvinho alla vigilia dell'amichevole del Tardini di Parma contro il Cile: "Siamo alcuni giocatori che giocano in Italia e sappiamo com'è il calcio qui, ci sono molti albanesi qui che ci sosterranno domani. Sarà una cosa molto bella".

Uno degli attaccanti da marcare con maggiore attenzione sarà Alexis Sanchez: "Ha fatto una carriera di tutto rispetto, con grandi squadre, non solo all'Inter - prosegue Djimsiti -. È un giocatore di grande qualità e di livello mondiale. Ci vuole l'aiuto della squadra per fermarlo, un solo giocatore non può fermarlo. È la forza della squadra che deve fermare l’intero Cile, non un solo giocatore. Un giocatore non può fare la differenza da solo".

