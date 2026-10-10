Martinez tra i pali, Stankovic in mediana e Lautaro in avanti. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di formazione in casa Inter in vista della sfida contro il Parma, in programma questo pomeriggio a San Siro.

Lo spagnolo è favorito su Provedel che non ha ancora esordito tra i pali della porta nerazzurra. Terzetto di difesa composto da Pavard, Bisseck e Carlos Augusto con Akanji e Bastoni a riposo dopo le fatiche con le rispettive nazionali. Resta ai box Stones.

Chance dal 1' in mediana per Stankovic, favorito su Calhanoglu per la sua prima maglia da titolare. Barella e Sucic le mezzali, mentre sulle fasce toccherà ancora una volta a Diouf e Dimarco. Per Spence possibili 30 minuti a partita in corso. In avanti Lautaro potrebbe non riposare: il Toro è favorito su Bonny e Pio Esposito per affiancare Thuram

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, C.Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram