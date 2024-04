L’accesso della Juventus alla finale di Coppa Italia e il conseguente approdo alla Final Four di Supercoppa italiana offrono già un dato importante in vista della prossima stagione: i bianconeri e l’Inter, riporta Calcioefinanza.it, si dovranno preparare a vivere nella prossima stagione un'autentica maratona, dal momento che sono già sicure di giocare almeno 51 partite tra campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Un dato che può arrivare ad aumentare fino a toccare anche quota 69 nel caso in cui le due squadre dovessero avanzare e arrivare in fondo a tutte le competizioni. Considerando che la nuova stagione inizierà – per le italiane – il 14 agosto e si concluderà potenzialmente (per Inter e Juve) il 13 luglio, calcolando in base al minimo si tratta di una media di una gara ogni sei giorni per club.

