"André Onana è davvero a un passo dal lasciare l'Inter per trasferirsi al Manchester United" scrive sicuro Sportmediaset che parla di ultimi dettagli: dopo diversi giorni di trattative il club inglese ha ritoccato al rialzo l'offerta proponendo alla dirigenza di Viale della Liberazioen 55 milioni più 5 di bonus.

Onana è sempre stata la prima scelta di Ten Hag per il post-De Gea, e dal canto suo "l'Inter, anche per questione di bilancio, ha sempre ritenuto il 27enne portiere sacrificabile dopo essere arrivato a parametro zero a Milano nella scorsa estate. Tradotto: una plusvalenza troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ma senza sminuire il valore del giocatore". Per l'ex Ajax, prossimo al trasferimento in Premier League, è pronto un contratto di cinque anni, "da stabilire se interamente dall'inizio o diviso in quadriennale più opzione per il successivo anno".

