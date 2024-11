Dopo un breve silenzio, torna alla cronaca il caso Curve che ha coinvolto in maniera particolare la Curva Nord dell'Inter con un'ultim'ora che riporta alta l'attenzione sulla frangia più calda della tifoseria della Beneamata. Secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano, l'ex capo ultrà della CN69, Andrea Beretta ha deciso di pentirsi.

La scelta di collaborare con la giustizia quindi di entrare nel programma di protezione, "è arrivata dopo un lungo incontro nel carcere di San Vittore con presenti il pm Paolo Storari, l’aggiunto Alessandra Dolci e i vertici della squadra Mobile e dopo settimane di pensieri contrastanti da parte di Beretta. Contemporaneamente e in modo del tutto corretto e coerente Mirko Perlino, il suo storico legale, venerdì ha rimesso il mandato" si legge sull'edizoone online del quotidiano romano che riporta le parole pronunciate agli inquirenti dall'ex capo curva accusato dell’omicidio di Antonio Bellocco, ex socio negli affari legati alla Nord e rampollo della ‘ndrangheta di Rosarno: "Vi parlerò dell’omicidio di Vittorio Boiocchi e della curva Nord".

La clamorosa scelta dell'ultrà del Biscione "promette di aprire un nuovo e ancora inesplorato capitolo degli affari criminali di Milano, legati e non alle curve dello stadio Meazza - si legge ancora su FQ -. A partire, come ha spiegato lo stesso Berro, dall’omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della curva, ucciso sotto casa la sera del 29 ottobre 2022 poco prima di Inter-Sampdoria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!