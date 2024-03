Simone Inzaghi come Giovanni Trapattoni. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, questa Inter sta ricalcando la cavalcata di quella dei Record del 1988/89. Anzi, sta facendo addirittura meglio se ci si ferma ai numeri: Il Trap conquistò in campionato l’85,2% dei punti a disposizione, la percentuale più alta della storia nerazzurra; questa squadra qui è più su, sta viaggiando più veloce: 69 punti portati a casa sui 78 totali, vale a dire l’88,4%.

I numeri sono totalmente dalla parte di Inzaghi, come sottolineato più volte in questi giorni tra numero di vittorie in campionato, proiezione punti e non solo. Oggi una vittoria vorrebbe dire +15 sulla Juve e +16 sul Milan: una voragine. Come riferisce la Gazzetta, in questa settimana Inzaghi ha lavorato molto sull’aspetto psicologico, ribadendo alla squadra la necessità di spingere ancora, toccando due concetti: il primo, espresso anche pubblicamente dopo la vittoria sull’Atalanta, ovvero che la velocità con cui l’Inter si è presa il vantaggio in classifica è la stessa velocità con cui gli avversari possono provare a ridurre quel gap; il secondo concetto: non è giusto pensare all’Atletico Madrid.