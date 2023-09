I biglietti a disposizione delle due tifoserie per il derby di Milano di sabato sera sono andati polverizzati. Senza sorpresa, dunque, San Siro sarà tutto esaurito per Inter-Milan, la sfida che mette di fronte le prime della classe di questa Serie A dopo tre giornate. L'incasso, considerando i 40mila abbonati nerazzurri, non sarà record, ma comunque alto: 6 milioni di euro, la metà di quelli incassati dalla società di Viale della Liberazione per il ritorno dell'euroderby di Champions a maggio.