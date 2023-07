Robin Gosens parla sempre da interista con convinzione e ieri si è già proiettato agli obiettivi stagionali, ma resta sul mercato. "Per lui si è fatto avanti prima l’Union Berlino, poi più concretamente il Wolfsburg. L’affondo non è ancora andato a buon fine, ma non è terminato. E per l’Inter l’esterno non è un intoccabile. Non lo è neppure per Simone Inzaghi, non è un mistero che i dirigenti nerazzurri abbiano tentato l’approccio nelle scorse settimane con il Monza per Carlos Augusto", conferma la Gazzetta dello Sport.

"L’Inter valuta Gosens non meno di 18 milioni di euro ed è disposta a prendere in considerazione solo una cessione a titolo definitivo. Finora, però, gli interessamenti sono stati solo per un addio in prestito senza obbligo di riscatto: a queste condizioni, il tedesco resta ad Appiano", assicura la Gazzetta.

