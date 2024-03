Francesco Acerbi e Juan Jesus hanno confermato le proprie versioni anche davanti al procuratore federale e ora si attende la sentenza del Giudice sportivo, prevista per la prossima settimana. Lo conferma anche il Corriere della Sera, ribadendo che comunque "non esistono filmati di quel battibecco in campo, conseguenza di un contatto fisico (spallata del difensore brasiliano al nerazzurro). Né traccia nel referto arbitrale e nell’audio del Var".

La posizione dell'Inter è chiara: sostenere Acerbi fino a prova contraria, con la convinzione che le parole del difensore siano state travisate dal brasiliano. Il difensore interista rischia 10 giornate di squalifica, una decisione che metterebbe in pericolo sia gli Europei con l'Italia che il proseguo della carriera all'Inter. "I nerazzurri si appellano, eventualmente, alla condotta gravemente antisportiva", scrive il quotidiano generalista.

