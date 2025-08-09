L'amichevole di ieri a Monaco è stata anche l'occasione per i dirigenti dell'Inter per fare un'ulteriore mossa per il difensore del Genoa Koni de Winter. Secondo Sacha Tovalieri, infatti, i dirigenti di Inter e Genoa si sono effettivamente incontrati nel Principato nella giornata di ieri per parlare della situazione del giocatore del Grifone, con i nerazzurri che hanno mostrato l'intenzione di fare progressi. De Winter ha individuato nell'Inter la sua priorità assoluta.

🇧🇪 The directors of Inter Milan and Genoa did indeed meet this Friday in Monaco. The topic of Koni De Winter was discussed, with the Nerazzurri showing an intention to make progress. De Winter has identified Inter as his top priority. #mercato

