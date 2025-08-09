L'amichevole di ieri a Monaco è stata anche l'occasione per i dirigenti dell'Inter per fare un'ulteriore mossa per il difensore del Genoa Koni de Winter. Secondo Sacha Tovalieri, infatti, i dirigenti di Inter e Genoa si sono effettivamente incontrati nel Principato nella giornata di ieri per parlare della situazione del giocatore del Grifone, con i nerazzurri che hanno mostrato l'intenzione di fare progressi. De Winter ha individuato nell'Inter la sua priorità assoluta.

