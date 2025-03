Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Voetbal International, soffermandosi sulle sue prospettive in nerazzurro: "Qui mi sento apprezzato. Ogni tanto mi chiedo: 'Dovrei rinunciare a tutto questo per una nuova avventura?'. Io apprezzo quel che ho, l'Inter può prolungarmi il contratto per un altro anno, sarei felice di restare. L'Inter è come una famiglia, adoro la calda passione dei tifosi. In nerazzurro ho vissuto tante esperienze fuori dal campo. Negli ultimi 4 anni abbiamo vinto 7 titoli. Ogni volta che gioco a San Siro mi emoziono".

Feyenoord? De Vrij è tornato sul suo passato, soprattutto avendo osservato in televisione la partita contro il Milan: "Ero sul divano a casa, e quando ho visto l'esito ecco che ho pensato subito al 50% della possibilità di affrontarli. Da quando me ne sono andato 10 anni fa ho sempre sognato di giocare almeno una volta contro il Feyenoord. Al sorteggio sono stato felice", ha affermato il difensore dei nerazzurri.