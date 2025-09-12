Da Marcus Thuram a Andy Diouf, passando per Ange-Yoan Bonny. Raggiunto da TMW, l'ex commissario tecnico della Francia Under 18, 19 e 20, Landry Chauvin, racconta i tre transalpini dell'Inter partendo da Tikus: "Cosa aspettarci da lui? Ovviamente che possa essere decisivo in ogni partita. È un anno che porta alla Coppa del Mondo, e penserà ad arrivare carico con la squadra francese. All'Inter è esploso giocando al centro e credo si trovi molto più a suo agio rispetto a quando gioca sulla fascia, come fatto martedì scorso con la Francia. Lui è forte in attacco, bravo a dare le spalle alla porta e, soprattutto, ha una grande intesa con il suo compagno d'attacco Lautaro".

Domani sarà decisivo contro la Juventus?

"Anche se non è decisivo nel segnare gol, è decisivo nel creare varchi, creare spazi e servire i compagni. Domani mi aspetto questo da lui, di sicuro".

Lei conosce bene Bonny. Quando può incidere all'Inter, a partire da domani?

"Lui è uno che lavora molto e che osserva anche molto. Per questo anche lui ha grandi margini di crescita per l'Inter. Che parta titolare o subentri, ha lo stesso stato d'animo e la fame per incidere. È questo che lo rende forte. Ha molta fiducia in se stesso".

Dove può migliorare?

"Deve ancora, secondo me, essere un po' più preciso nel chiudere l'azione. Mi aspetto che diventi ancora più rilassato negli ultimi metri se vuole segnare più gol con l'Inter. E soprattutto, deve essere decisivo, qualunque sia il minutaggio che gli daranno".

A proposito di giocatori che ha visto sbocciare: che ne pensa di Andy Diouf all'Inter?

"L'ho avuto a 13 anni e poi l'ho seguito con l'Under 20 nella nazionale francese. Quindi, nell'arco di 7 anni, ho potuto seguirlo regolarmente. Andy è uno che ha bisogno di tempo, quindi gradualmente lascerà il segno. Come Arthur Atta all'Udinese, altro giocatore che ho avuto quando era molto giovane e che si sta gradualmente affermando in Friuli. Ora Andy gioca ha attirato l'attenzione di un grande club. Anche lui è uno che osserva molto e il suo punto di forza è proprio quello di migliorare giocando, partita dopo partita".