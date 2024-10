"Milan-Napoli trasmesso in chiaro è un passaggio importante. È la prima volta per DAZN ma anche la prima partita in chiaro dal 1996. Stiamo parlando di molto tempo. È una possibilità per i tifosi". Queste le parole pronunciate con fierezza dal presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto a DAZN nel match, da poco iniziato, tra Milan e Napoli.

Che cosa ha rappresentato il Derby d’Italia?

"È stato un evento eccezionale, che consente alla Serie A di promuoversi. Era da tempo che non vedevamo partite così ed è un risultato importante".

