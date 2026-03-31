Non solo l'Italia si gioca questa sera l'accesso ai Mondiali del 2026: sarà serata da dentro o fuori anche per la Polonia di Jan Urban, che a Solna contende alla Svezia uno dei posti per la kermesse nordamericana, e per la Turchia impegnata in casa del Kosovo. In entrambe le formazioni, giocheranno dal primo minuto i rappresentanti nerazzurri Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu.

Decisamente più soft l'impegno di Denzel Dumfries, schierato dall'inizio da Ronald Koeman nell'amichevole di Eindhoven contro l'Ecuador. Tutto questo mentre Manuel Akanji ha giocato soltanto il primo tempo della partita di Oslo contro la Norvegia terminata sul punteggio di 0-0, per essere poi sostituito da Aurèle Amenda

Sezione: Focus / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 19:57
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.