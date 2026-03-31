La serata più importante e attesa è arrivata. Questa sera l'Italia sfiderà la Bosnia a Zenica nella finale dei playoff che vale un posto al prossimo Mondiale. Il ct Gattuso conferma in blocco la formazione che giovedì scorso ha superato l'Irlanda del Nord: in campo dal 1' ci sono dunque gli interisti Bastoni, Dimarco e Barella, mentre Esposito e Frattesi partono inizialmente dalla panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.