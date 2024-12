Non farà la cavalcata trionfale come nella passata stagione, ma l'Inter è ancora quella che ha più chance di vincere lo scudetto. A dirlo è Alessandro Altobelli, intervistato dal giornalista Gian Luca Rossi per il suo canale Youtube (clicca cui per vedere il video): "A differenza dell'anno scorso, ci sono squadre più forti come Napoli e Juve, senza dimenticarci dell'Atalanta - la premessa di Spillo - Ma l'Inter ha qualcosa in più delle altre, alla fine penso che la spunti ancora, anche se sarà più difficile".

Quanto alla Champions, Altobelli esterna tutta la sua contrarietà nei confronti del nuovo format introdotto da questa stagione: "Non mi piace, è assolutamente tutto sbagliato: mi fa schifo. Ridateci gli scontri diretti, ora è un campionato. Tanto vince sempre la squadra più forte, ma è più bello vedere le gare da dentro o fuori".

Lo stesso pensiero Altobelli lo esprime sul nuovo Mondiale per Club: "Si stanno inventando di tutto solo per soldi. I tifosi vogliono vedere le belle partite, non 700 tornei".

